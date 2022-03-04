Российский велогонщик Сиваков сменил спортивное гражданство

Велогонщик Павел Сиваков сменил спортивное гражданство с российского на французское, сообщается на сайте команды Ineos Grenadiers.

Сиваков получил право участвовать в гонках под эгидой Международного союза велосипедистов (UCI) под французским флагом.

«Я давно хотел стать гражданином Франции и подал запрос в UCI. Я хочу поблагодарить UCI и команду Ineos Grenadiers за поддержку в этом процессе и помощь в его реализации. Возможность участвовать в международных соревнованиях в качестве гражданина Франции делает меня невероятно счастливым», — приводит слова Сивакова сайт команды.

Ранее международный союз велосипедистов (UCI) наложил пакет санкций на российский и белорусский велоспорт.