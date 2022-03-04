Велоспорт
Новости
Велошоссе Велотрек Маунтинбайк Вело-BMX
Главная
Велоспорт

Сегодня, 13:55

В Госдуме отреагировали на новость о смене гражданства велогонщика Павла Сивакова

В Госдуме прокомментировали новость о смене гражданства велогонщика Сивакова
Владимир Пушкарев
Корреспондент

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о том, что велогонщик Павел Сиваков сменил гражданство с российского на французское.

«Этот спортсмен родился во Франции, хоть и выступал за сборную России. Родители его тоже живут во Франции. Всю сознательную жизнь их сын прожил там. Российская Федерация велоспорта пригласила его участвовать за нашу команду. В данных условиях тяжело его осуждать. Он принял решение, так как хочет продолжать профессиональную карьеру. В этом ничего такого нет», — сказал Свищев «СЭ».

2
0
Читайте также
Хруст в суставах: причины и способы лечения
Агент Селюк заявил, что санкции научат работать менеджеров и скаутов в России, а футболисты будут зарабатывать гораздо меньше
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российский велогонщик Сиваков сменил спортивное гражданство
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости
Загрузка...