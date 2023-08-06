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Сегодня, 16:27

Гонка ЧМ по велоспорту была приостановлена из-за приклеенных к дороге протестующих

Мария Гусева
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Гонка ЧМ по велоспорту.
Фото Reuters

Мужская групповая гонка на чемпионате мира по велоспорту была прервана из-за протестующих на дороге.

Участники акции приклеили себя к дороге, из-за этого организаторы соревнований почти час не могли возобновить заезд. Инцидент произошел через 79 километров после старта гонки.

По информации BBC, ответственность за произошедшее взяли на себя экологические активисты группы This is Rigged. Пятеро участников акции были арестованы.

Чемпионат мира по велоспорту проходит с 5 по 13 августа в Шотландии.

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