Гонка ЧМ по велоспорту была приостановлена из-за приклеенных к дороге протестующих

Мужская групповая гонка на чемпионате мира по велоспорту была прервана из-за протестующих на дороге.

Участники акции приклеили себя к дороге, из-за этого организаторы соревнований почти час не могли возобновить заезд. Инцидент произошел через 79 километров после старта гонки.

По информации BBC, ответственность за произошедшее взяли на себя экологические активисты группы This is Rigged. Пятеро участников акции были арестованы.

Чемпионат мира по велоспорту проходит с 5 по 13 августа в Шотландии.