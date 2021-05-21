Итальянец Ниццоло выиграл 13-й этап «Джиро д'Италия»

Итальянец Джакомо Ниццоло из команды Qhubeka Assos выиграл 13-й этап многодневной велогонки «Джиро д'Италия».

Второе место занял итальянец Эдоардо Аффини из команд Jumbo-Visma, третьим стал словак Петер Саган из Bora-Hansgrohe.

Россиянин Александр Власов из «Астаны» финишировал 28-м и сохранил вторую строчку в общем зачете. Лидирует колумбиец Эган Берналь из Ineos Grenadiers, которому Власов проигырвает 45 секунд.