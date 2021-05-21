Итальянец Ниццоло выиграл 13-й этап «Джиро д'Италия»
19:36
Итальянец Джакомо Ниццоло из команды Qhubeka Assos выиграл 13-й этап многодневной велогонки «Джиро д'Италия».
Второе место занял итальянец Эдоардо Аффини из команд Jumbo-Visma, третьим стал словак Петер Саган из Bora-Hansgrohe.
Россиянин Александр Власов из «Астаны» финишировал 28-м и сохранил вторую строчку в общем зачете. Лидирует колумбиец Эган Берналь из Ineos Grenadiers, которому Власов проигырвает 45 секунд.
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