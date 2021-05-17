Тренер сборной России по велогонкам назвал кандидатов в команду на Олимпиаду в Токио

Главный тренер сборной России по велогонкам Иракли Абрамян сообщил, что тренерский штаб практически определился с составом мужской команды на Олимпиаду в Токио.

«После чемпионата России будет определяться окончательный состав на Игры в Токио. Хотя мы уже видим три основные кандидатуры: Александр Власов, Павел Сиваков и Ильнур Закарин. Пока только они являются кандидатами на участие. Поэтому, по большому счету, чемпионат России пройдет как этап подготовки.

У женщин у нас одна лицензия, это групповая гонка. Мы сейчас внимательно следим за международными стартами, на путевку претендуют три человека: Мария Новолодская, Анастасия Чурсина, Айгуль Гареева. Мы смотрим, как они проходят все этапы. После чемпионата России точно определимся с кандидатурой», - приводит слова Абрамяна ТАСС,

Чемпионат России по велогонкам пройдет в Пензе с 16 по 21 июня. Летние Олимпийские игры в Токио - с 23 июля по 8 августа.