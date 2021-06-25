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Бывший менеджер профессиональной велокоманды дисквалифицирован на три года за сексуальные домогательства к спортсменкам

09:20
Бывший менеджер профессиональной велокоманды дисквалифицирован на три года за сексуальные домогательства к спортсменкам. Фото AFP
Бывший менеджер профессиональной велокоманды дисквалифицирован на три года за сексуальные домогательства к спортсменкам. Фото AFP

Международная федерация велоспорта дисквалифицировала на три года бывшего менеджера и директора бельгийской женской велокоманды Doltcini-Van Eyck Марка Браке за сексуальные домогательства к двум спортсменкам. Как сообщает Сyclingnews, Браке не сможет работать в профессиональном велоспорте до 2024 года.

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Девять месяцев назад комиссия по этике UCI установила, что менеджер виновен в некорректном поведении в отношении велогонщиц Doltcini-Van Eyck Марион Сико и Сары Юманс.

Девушки жаловались, что Браке требовал присылать их фото в «трусиках и бюстгальтере, либо в бикини». Сам менеджер объяснил, что эта просьба не имела сексуального подтекста и имела целью контроль веса спортсменок.
Сико при этом еще утверждала, что придирки Браке привели к тому, что она начала принимать допинг, а когда сдала положительную пробу на ЭПО — совершила попытку самоубийства. Французская федерация велоспорта сократила дисквалификацию Марион, признав, что она принимала допинг, поскольку «была жертвой нездоровых отношений с сексуальным подтекстом».

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