Бывший менеджер профессиональной велокоманды дисквалифицирован на три года за сексуальные домогательства к спортсменкам

Международная федерация велоспорта дисквалифицировала на три года бывшего менеджера и директора бельгийской женской велокоманды Doltcini-Van Eyck Марка Браке за сексуальные домогательства к двум спортсменкам. Как сообщает Сyclingnews, Браке не сможет работать в профессиональном велоспорте до 2024 года.

Девять месяцев назад комиссия по этике UCI установила, что менеджер виновен в некорректном поведении в отношении велогонщиц Doltcini-Van Eyck Марион Сико и Сары Юманс.

Девушки жаловались, что Браке требовал присылать их фото в «трусиках и бюстгальтере, либо в бикини». Сам менеджер объяснил, что эта просьба не имела сексуального подтекста и имела целью контроль веса спортсменок.

Сико при этом еще утверждала, что придирки Браке привели к тому, что она начала принимать допинг, а когда сдала положительную пробу на ЭПО — совершила попытку самоубийства. Французская федерация велоспорта сократила дисквалификацию Марион, признав, что она принимала допинг, поскольку «была жертвой нездоровых отношений с сексуальным подтекстом».