Абрамян сообщил, что второй этап велогонки «Пять колец Москвы» прошел без эксцессов

Главный тренер сборной России по велогонкам на шоссе Иракли Абрамян сообщил, что второй этап международной велогонки «Пять колец Москвы» прошел успешно.

«Сегодняшний этап прошел успешно. Все хорошо, все довольны. Никаких эксцессов не было. Этап, который не состоялся в воскресенье, позже проводиться не будет — в этом году, получилось, пройдет на один этап меньше», — приводит слова Абрамяна ТАСС.

24 июня в целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции. Из-за этого в столице был отменен первый этап велогонки «Пять колец Москвы».

Второй этап соревнований прошел в понедельник в Крылатском. Его победителем стал Петр Рикунов, представляющий команду Тюменской области.

Третий этап пройдет 27 июня в подмосковном поселке Жохово, дистанция составит 156,8 км.