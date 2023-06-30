В федерации велоспорта назвали причины отсутствия гонок на шоссе и треке в программе Игр дружбы

Генеральный директор Федерации велосипедного спорта России Юрий Кучерявый объяснил, почему велогонки на шоссе и треке не включены в программу Игр дружбы 2024.

«В программу Игр дружбы мы заявили BМХ и маунтинбайк. Велошоссе мы не заявили не потому, что трасса в Крылатском находится под угрозой закрытия. У нас же и соревнования на треке тоже не включены, хотя сам трек нормально функционирует. Выбор BМХ и маунтинбайка связан с желанием включить компактные виды, на которые обязательно придут зрители, сейчас занимаемся проработкой всех этих вопросов», — цитирует Кучерявого ТАСС.

Игры дружбы пройдут в Москве в сентябре 2024 года.