Компания Microsoft провела конференцию, где показала новые игры Xbox Game Pass и несколько инди-игр, которые могут привлечь ваше внимание. Самые главные релизы мы собрали воедино, чтобы вы не упустили их из виду.

Начало пресс-конференции порадовало нас тактической РПГ под названием Lost Eidolons от разработчиков из Ocean Drive Studio. Ожидаем к концу года на Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One и ПК.

Стратегическая игра про Средневековье Crusader Kings 3 порадует консольных игроков Playstation 5, Xbox Series X и Xbox Series S уже 29 марта. В трейлере поучаствовал рэпер T-Pain.

Приключенческий экшен Tunic не только вышла, но и уже доступна для обладателей Xbox Game Pass.

Кинематографичный ужастик Immortality: An Interactive Movie Trilogy выйдет этим летом на Xbox и PC.

Chinatown Detective Agency — игра, где вам нужно расследовать и разгадывать множество вещей, чтобы прийти к истине. Выйдет весной на Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch и PC.

Cursed to Golf — смесь rogue-like и гольфа, где вам предстоит перемещаться по 18 лункам, бросать карты и сражаться с боссами. Точной даты выхода нет.

Trek to Yomi уже была показана на State of Play, но и Microsoft решили не обходить стороной самурайский экшен. Игра будет доступна весной.

Clash: Artifacts of Chaos очень напоминают ранее нашумевший экшен Sifu. Почувствовать основы боевых искусств сможете в ноябре 2022 года на Playstation, Xbox и PC

Shredders от разработчиков из FoamPunch обещает огромный открытый мир, онлайн-режим и разнообразие трюков, которые порадуют всех сноубордистов. Игра доступна уже 17 марта и будет сразу доступна в Xbox Game Pass.

Flintlock: The Siege of Dawn фэнтези rogue-like с открытым миром. В трейлере нет гейм-плея, но разработчики из «A44» обещают выпустить игру в конце этого года на Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One и ПК.

Приключенческий экшен-РПГ There is No Light тоже стоит ждать в этом году для обладателей Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.

WrestleQuest очень порадует любителей WWE и AEW. По словам разработчиков, это «первая в мире рестлинг-RPG», где будут даже легенды WWE «Macho Man» Рэнди Сэведж, Andre The Giant и Booker T. Игра выйдет этим летом.

Floppy Knights — карточная стратегия от разработчиков из Garden Story Rose City Games. Даты выхода нет, но игра будет с первого дня Xbox Game Pass.

Завершилась Xbox Indie Showcase трейлером, где показала несколько игр, которые будут доступны в Xbox Game Pass сразу, как только выйдут: Paradise Killer (уже вышла), Kraken Academy (выйдет 22 марта), Citizen Sleeper (выйдет в конце этого года) и Beacon Pines.