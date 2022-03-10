Итоги и анонсы онлайн-конференции State of Play

Трансляция Sony завершена и подарила нам множество анонсов и трейлеров. Слухи о Sly Cooper, Final Fantasy или о новой части Street Fighter не подтвердились, но новостей и без того было достаточно.

Для тех, кто пропустил, мы собрали все анонсы презентации от PlayStation.

Начало шоу было посвящено анонсу нового кооперативного экшена от Capcom под названием Exoprimal, в котором вам придется сражаться с динозаврами. Игра ожидается в 2023 году для консолей PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One и PC.

Далее нам показали новый трейлер Ghostwire: Tokyo от Tango Gameworks под издательством Bethesda. Выход игры уже совсем скоро — 25 марта для PlayStation 5 и PC.

Сразу спойлер — Square Enix будут очень активны на этой конференции. Первый их анонс — Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin. Это спин-офф легендарной RPG — серии Final Fantasy. Игра выйдет 18 марта для консолей PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One и PC. Но демоверсия уже доступна.

Square Enix совместно с Luminous Productions показали новый трейлер Forspoken. Приключенческий ролевой экшен уже переносили, и он имеет новую дату выхода — 11 октября. Выйдет на PlayStation 5 и PC.

Далее идут Namco Bandai с новым шутером Gundam Revolution. Планируется выход в конце года на PlayStation 5, PlayStation 4 и PC.

Для любителей ностальгировать японцы из Konami сделали коллекцию из 13 игр с аркадных автоматов, а также консолей NES, SNES, SEGA и Game Boy — Teenage Mutant Ninja Turtles The Cowabunga Collection. Выход в 2022 году на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch и PC. Стоит отметить, что коллекция будет доступна не только в цифровом варианте, но и коробочном формате.

Выйдет ремастер файтинга Jojo «s Bizzare Adventure: All Star Battle. Игра уже выходила в 2013 году, но Namco Bandai решили обновить ее.

Релиз стоит ждать осенью 2022 на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch и PC.

Новый трейлер Trek to Yomi от Flying Wild Hog. Черно-белый экшен про японского мечника Хироки стоит ожидать на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One и PC в 2022 году. А для обладателей Game Pass игра будет в коллекции с первого дня.

Также было анонсировано обновление для Sony эксклюзива шутера Returnal. Апдейт получил название Ascension и включает два новых режима. Первый добавляет кооператив, а второй — «бесконечную» башню, в которой вам придется сражаться с боссами и получать награды. Выход запланирован в конце месяца.

State of Play завершался анонсами от Square Enix. RPG-стратегия The DioField Chronicle.

Релиз состоится в этом году на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch и PC.

И последний анонс во всей конференции — это экшен Valkyrie Elysium. Глубокий сюжет, динамичные бои, которые понравятся и новым игрокам, и хардкорным фанатам серии Valkyrie.

Выход ожидается в этом году, и это будет эксклюзив PlayStation 5 и PlayStation 4.