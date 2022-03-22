Будущее киберспорта в России: перспективы и реальность

Выступление Team spirit под нейтральным флагом на GAMERS GALAXY: Invitational Series Dubai 2022, отмена проведения Dota 2 DPC лиги и BLAST Premier: Spring Showdown 2022 для СНГ, запрет на участие в ESL Pro League Season 15 для Virtus.Pro и Gambit Esports под своими тегами. Останутся ли все топовые турниры мира по киберспорту в стороне от политики и запрета на участие не только для российских организаций, но и игроков?

Основной удар пришелся как раз по двум наиболее респектабельным и массовым дисциплинам в СНГ: CS:GO и Dota 2.

Team Spirit — первые не только на TI

Team Spirit четко обозначили свою позицию и приняли все необходимые для этого меры, а именно начали производить релокацию клуба в Сербию. Что произойдет с клубом дальше — неизвестно, ходят слухи о смене игрового региона на Европу и смене игроками гражданства, хотя сама организация заявляла, что речи о смене гражданства на данный момент и быть не может.

Состав Team Spirit на Gamers Galaxy: Invitaitional series Dubai 2022.

Cитуация вокруг ESL Pro League

«Outsiders» и «Players» — два совершенно новых тега в CS:GO, тем не менее мгновенно получившие недюжинную популярность и титулы фаворитов на проходящем ESL Pro League Season 15. Сейчас уже ни для кого не секрет, что это составы Virtus.Pro (Outsiders) и Gambit Esports (Players), вынужденные выступать под нейтральным флагом.

Состав «Outsiders» на ESL Pro league season 15.

Сами организации крайне болезненно восприняли подобные вынужденные изменения, которые в свою очередь выразились в потерях спонсоров, а значит, и львиной доли финансирования. Была ли какая-то ответная реакция кроме принятия новых условий? Да, в основном со стороны администрации «медведей», которые сделали не одно заявление касательно ситуации.

Virtus.Pro: попытки отрицания и борьбы

В отличие от состава по CS:GO состав VP по Dota 2 и вовсе лишился возможности принять участие в важнейшем турнире по Dota 2 — DPC-лиге, как и все остальные команды из СНГ, а также был вынужден пропустить Gamers Galaxy в Дубае. По словам самих VP, организаторы турнира шантажировали команду, вынуждая сделать публичное заявление и выступить под нейтральным флагом.

Gambit: смирение и принятие своей судьбы

Текущий ростер Gambit по CS:GO.

Реакция Gambit Esports тоже не заставила себя ждать: сделав ряд заявлений не обвинительного характера, они сказали в своем твиттере лишь о том, что поддержат своих игроков во всех дисциплинах вне зависимости от того, под каким тегом и флагом они будут выступать.

Однако изменения для Gambit все же начались, и довольно масштабные. Константин groove Пикинер, тренер и спортивный директор, покидает организацию, а в Сети загуляли инсайды о том, что звездный состав Gambit по CS:GO выставлен на продажу. Также не совсем очевидна судьба менее популярного, но все же чемпионского состава Gambit по Valorant.

Проблемы с визами

Пока российские организации ищут пути для преодоления кризиса, российские игроки в составе иностранных организаций испытывают сильнейшее давление и проблемы с получением виз, хоть и прямо их организаций никакие санкции не коснулись. Массово высказываются мнения о том, что смена гражданства для спортсменов — это выход из ситуации. Так, например, Илья Monesy Осипов, вероятнее всего, пропустит IEM Dallas из-за проблем с визой, и это далеко не все проблемы из тех, что предстоят нашим игрокам.

Все еще загадкой остается позиция Valve по поводу всего того, что происходит сейчас с профессионалами киберспорта, остается лишь надеяться, что нашим спортсменам удастся отделаться наименьшими потерями.

Что теперь будет с российским киберспортом?

Вопрос открытый, из всех самых очевидных и простых ответов напрашивается только один — мы либо смиримся с агонией и смертью, либо увидим, как он расцветет с новой силой в импровизированном «изгнании». Но неужели все? Давайте вместе с вами попробуем сделать самые смелые предположения.

Свой киберспорт

Наверняка не самая успешная концепция того, как все может быть, но вполне даже релевантная. Быть может, развивающиеся события заставят подняться российскую геймдев-индустрию, российскую промышленность в сфере высоких технологий и в синтезе создать базу для независимого киберспорта будущего. Для многих может прозвучать абсурдно, но давайте вспомним про Warface, Escape from Tarkov, World of tanks и многие другие проекты.

Китайская модель

Сложность в реализации этого варианта в том, что все мировые корпорации сами тянутся в Китай из-за его по-настоящему гигантского рынка, а потому готовы выполнять почти все требования китайского правительства и переживать любые метаморфозы, если это позволит им вести деятельность хоть на какой-то основе. В нашей же ситуации это прямо противоположные события, потому что большинство компаний как раз таки стремится покинуть Россию из-за рисков, сопряженных с ведением дел в нашей стране.

Но все же, а если получится? А если через полгода или год все станет спокойнее? В случае если ситуация не будет усугубляться, то все еще как возможно! И будут у нас свои сервера всех крупных международных дисциплин под управлением российских компаний.

Если собрать все перечисленное выше, то быть киберспортсменом из России теперь сложно. Коммерциализованность индустрии не позволяет держать игроков из страны, граждане которой не могут свободно перемещаться по миру, а также поддерживать жизнеспособность киберспортивных организаций в стране, на которую наложен такой объем санкций. К тому же не стоит забывать и про бойкот со стороны большинства крупных турнирных операторов, таких как BLAST и ESL. В такой ситуации хочется только пожелать, чтобы киберспорт, как и спорт в целом, оставался вне политики.

Гэсэр Галсанов