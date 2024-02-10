Valve разрабатывает две новых игры — одной из них может стать новая Half-Life

Датамайнер Gabe Follower нашел в коде CS 2 намеки на новые игры от Valve.

Dota 2. Фото Valve

Одна из строчек кода CS2 намекает на игру серии Half-Life. Еще 30 строк находятся под заголовком Citadel — это кодовое название проекта от Valve, которое датамайнеры уже находили ранее. Ходят слухи, что это будущая многопользовательская игра студии — она может быть связана с серией Dota или Team Fortress.

Team Fortress 2. Фото Valve

Ранее Gabe Follower сообщал о выходе Counter-Strike: Global Offensive на движке Source 2, а также отыскивал упоминания будущих обновлений игры.