Valve разрабатывает две новых игры — одной из них может стать новая Half-Life
Датамайнер Gabe Follower нашел в коде CS 2 намеки на новые игры от Valve.
Dota 2.
Фото Valve
Одна из строчек кода CS2 намекает на игру серии Half-Life. Еще 30 строк находятся под заголовком Citadel — это кодовое название проекта от Valve, которое датамайнеры уже находили ранее. Ходят слухи, что это будущая многопользовательская игра студии — она может быть связана с серией Dota или Team Fortress.
Team Fortress 2.
Фото Valve
Ранее Gabe Follower сообщал о выходе Counter-Strike: Global Offensive на движке Source 2, а также отыскивал упоминания будущих обновлений игры.
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