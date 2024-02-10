Стивена Спилберга признали самым влиятельным режиссером в видеоигровой индустрии

Collider рассказал о большом вкладе Стивена Спилберга в видеоигровую историю.

Medal of Honor. Фото Electronic Arts

Вклад Спилберга в игры оценивается не только большим количеством проектов, сделанных по лицензии его фильмов. Режиссер также ответственен за запуск популярной серии Medal of Honor, которая в свою очередь породила не менее популярную Call of Duty, которая живет по сей день.

Neverhood. Фото Dreamworks

Также на счету Спилберга вклад в The Neverhood, Jurassic Park: The Lost World, Clive Barker's Undying и другие.