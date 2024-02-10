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10 февраля, 19:48

Стивена Спилберга признали самым влиятельным режиссером в видеоигровой индустрии

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Стивен Спилберг.
Фото Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

Collider рассказал о большом вкладе Стивена Спилберга в видеоигровую историю.

Medal of Honor.
Фото Electronic Arts

Вклад Спилберга в игры оценивается не только большим количеством проектов, сделанных по лицензии его фильмов. Режиссер также ответственен за запуск популярной серии Medal of Honor, которая в свою очередь породила не менее популярную Call of Duty, которая живет по сей день.

Neverhood.
Фото Dreamworks

Также на счету Спилберга вклад в The Neverhood, Jurassic Park: The Lost World, Clive Barker's Undying и другие.

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