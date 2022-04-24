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В Сети появились скриншоты новой части Need for Speed с картами и геймплеем

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В Сети появились скриншоты новой части Need for Speed с картами и геймплеем.
В Сети появились скриншоты новой части Need for Speed с картами и геймплеем.
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В Интернете опубликовали возможные фотографии из новой части популярной игры Need for Speed. По информации этих файлов, стало известно о новой локации событий гонок.

Карта Lake Shore City и первое представление об игровом процессе были обнародованы 23 апреля. Действие NFS 2022 должно происходить в вымышленном Чикаго. В прошлом были утечки, утверждающие, что действие новой Need for Speed будет происходить в вымышленной версии Чикаго под названием Lake Shore City.

В Сети появились скриншоты новой части Need for Speed с картами и геймплеем.
В Сети появились скриншоты новой части Need for Speed с картами и геймплеем.

В одной утечке Reddit предполагаемая карта показана вместе с двумя скриншотами из игры. Хотя на первом снимке экрана показана часть города и здание, очень похожее на небоскреб 875 North Michigan Avenue в Чикаго, второй различить гораздо сложнее. Здесь показан автомобиль, дрейфующий по туннелю, демонстрирующий пользовательский интерфейс игры. Скриншот из 7-секундного видео можно найти только в дискорде.

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