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Сегодня, 16:36

Cloud9 выкупили состав Gambit по СS:GO

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Состав Gambit Esports по CS:GO 2020-2022.
Фото Социальные сети Gambit

После более чем года отсутствия команды по Counter-Strike: Global Offensive Cloud9 сегодня объявила о приобретении команды Gambit Esports из России по CS:GO, которая только что прошла квалификацию на PGL Antwerp Major под названием Players. Теперь ex-Gambit снова будет играть в игру под официальным тегом теперь уже американской организации Cloud9.

Хотя финансовые подробности подписания контрактов не разглашаются, сделка была результатом переговоров между Cloud9 и норвежским агентством Ulti Agency, которое теперь представляет игроков Players.

«Агентство Ulti приобрело права этих игроков и предоставило нам эту прекрасную возможность», — сказал Джек Этьен, генеральный директор и основатель Cloud9. «Они сыграли ключевую роль в заключении соглашений с игроками, которыми все были довольны».

Cloud9 не выставляла команду по CS:GO с марта 2021 года, когда она уволила свой состав из-за проблем с логистикой, связанных с пандемией COVID-19. Одним из самых больших достижений Cloud9 является то, что она стала единственной североамериканской командой, когда-либо выигрывавшей CS:GO Major, одержав победу на Eleague Major: Boston в 2018 году.

Источник: https://twitter.com/Cloud9?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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