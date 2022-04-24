BetBoom Team стала чемпионом Winline Dota 2 Champions League Season 9

BetBoom Team победила Gambit Esports в гранд-финале Winline Dota 2 Champions League Season 9 со счетом 3:2.

За первое место команда заработала 20 тысяч долларов, а их оппонент получил 10 тысяч долларов. На третьем месте Virtus.pro — 7 тысяч долларов. Четвертое оставили за собой CHILLAX — 3,5 тысяч долларов.

Турнир Winline Dota 2 Champions League Season 9 прошел в онлайне с 4 по 23 апреля. Призовой фонд соревнования составил 50 тысяч долларов.

Десятый сезон лиги уже анонсирован — чемпионат пройдет с 25 апреля по 11 мая 2022 года.

Winline Dota 2 Champions League Season 10 состоится в два этапа. На групповом этапе команды сразятся по системе round-robin, а плей-офф проведут в формате double-elimination. Все матчи, за исключением гранд-финала, сыграют в сериях bo3. Решающая игра состоится в формате bo5.