В России начнут делать не только игры, но и приставки
Организация развития видеоигровой индустрии представила планы на будущее — и они весьма амбициозны. Выпущенная РВИ дорожная карта рассчитана на 5 лет и включает в себя целый список пунктов. Вот некоторые из них:
- Выход собственных игровых движков;
- Российские консоли;
- Киберспортивные соревнования, посвященные отечественным играм;
- Развитие образования, посвященного созданию игр — от отдельных учебных программ до целого университета;
- Акселераторы, выставки, геймдев-кластеры;
- Фильмы, посвященные играм.
Теперь программу должно одобрить как правительство, так и отдельные ведомства. Вероятно, по итогам обсуждений в нее будут внесены изменения.
Источник: РВИ
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