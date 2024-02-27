В России начнут делать не только игры, но и приставки

Организация развития видеоигровой индустрии представила планы на будущее — и они весьма амбициозны. Выпущенная РВИ дорожная карта рассчитана на 5 лет и включает в себя целый список пунктов. Вот некоторые из них:

Выход собственных игровых движков;

Российские консоли;

Киберспортивные соревнования, посвященные отечественным играм;

Развитие образования, посвященного созданию игр — от отдельных учебных программ до целого университета;

Акселераторы, выставки, геймдев-кластеры;

Фильмы, посвященные играм.

Теперь программу должно одобрить как правительство, так и отдельные ведомства. Вероятно, по итогам обсуждений в нее будут внесены изменения.