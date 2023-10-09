В России появились десятки студий, разрабатывающих игры

Отечественный геймдев продолжает развиваться вопреки всем трудностям и потрясениям. В Организации развития видеоигровой индустрии рассказали, что за последние полтора года в России открылось не менее полусотни новых студий.

Речь идет о независимых разработчиках, чаще всего занимающихся проектами небольшого или среднего масштаба — для создания ААА нужны очень серьезные инвестиции, получить которые непросто.

Пожалуй, сейчас так можно назвать только находящийся в разработке Atomic Heart 2 — вряд ли его бюджет будет ниже, чем у первой части.

Небольшие студии чаще занимаются визуальными новеллами типа недавней «The Tales of Bayun», ролевыми играми «Чернь» и «Смута», либо стратегиями — «Песнь копья», «Saturated Outer Space».