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Сегодня, 14:22

В России появились десятки студий, разрабатывающих игры

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Чернь.
Фото Gamega

Отечественный геймдев продолжает развиваться вопреки всем трудностям и потрясениям. В Организации развития видеоигровой индустрии рассказали, что за последние полтора года в России открылось не менее полусотни новых студий.

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Речь идет о независимых разработчиках, чаще всего занимающихся проектами небольшого или среднего масштаба — для создания ААА нужны очень серьезные инвестиции, получить которые непросто.

Пожалуй, сейчас так можно назвать только находящийся в разработке Atomic Heart 2 — вряд ли его бюджет будет ниже, чем у первой части.

Небольшие студии чаще занимаются визуальными новеллами типа недавней «The Tales of Bayun», ролевыми играми «Чернь» и «Смута», либо стратегиями — «Песнь копья», «Saturated Outer Space».

Источник: Известия
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