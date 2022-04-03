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Сегодня, 15:55

Следующий аддон для World of Warcraft может получить название Dragonflight

Пьеретта АРКАН
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Следующий аддон для World of Warcraft может получить название Dragonflight.

Исходя из данных в коде сайта игры, в сети появились сведения, указывающие на возможное следующее дополнение для World of Warcraft. Пользователи заметили название Dragonflight. Blizzard также зарегистрировала домен с таким наименованием. Новое дополнение для WoW студия представит 19 апреля.

Ходят слухи, что он может быть связан с драконами, однако официальные подробности пока неизвестны.
Также в планах компании раскрыть детали первой мобильной игры во вселенной Warcraft, анонсированной в пресс-релизе в начале года.

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