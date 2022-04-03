Следующий аддон для World of Warcraft может получить название Dragonflight

Исходя из данных в коде сайта игры, в сети появились сведения, указывающие на возможное следующее дополнение для World of Warcraft. Пользователи заметили название Dragonflight. Blizzard также зарегистрировала домен с таким наименованием. Новое дополнение для WoW студия представит 19 апреля.

Ходят слухи, что он может быть связан с драконами, однако официальные подробности пока неизвестны.

Также в планах компании раскрыть детали первой мобильной игры во вселенной Warcraft, анонсированной в пресс-релизе в начале года.