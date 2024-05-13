Киберспортсмены из России не сыграют на чемпионате мира из-за требования выступать без российского флага
Российские киберспортсмены не будут участвовать в чемпионате IESF из-за требований выступать без российского флага.
Counter-Strike 2.
Фото Valve
Причиной такого решения стали неправомерные действия администрации чемпионата, пишет ТАСС.
«Путем многочисленных бюрократических уловок, проволочек и прямого давления генсек IESF поставил ФКС России перед выбором: либо подписать добровольный отказ от флага, либо не участвовать в чемпионате мира», — рассказал президент Федерации киберспорта (ФКС) России Дмитрий Смит.
Counter-Strike 2.
Фото Valve
Ранее пресс-служба Международной федерации киберспорта сообщила, что приостановила членство ФКС России после жалобы ФКС Украины.
Отборочные соревнования чемпионата мира 2024 года начнутся в июне.
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