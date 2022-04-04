Natus Vincere вышли в четвертьфинал плей-офф ESL Pro League Season 15

Российская команда Natus Vincere обыграла состав Heroic из Дании в группе D на ESL Pro League Season 15 по CS:GO. Матч закончился со счетом 2:0.

Команда победителей заработала слот в четвертьфинале плей-офф турнира и находится на лидирующей позиции в турнирной таблице с 15 очками после пяти матчей.

Сразу за ними Heroic — 12 очков в пяти матчах, замыкает тройку лидеров еще одна команда из Дании — Astralis — 9 очков в пяти матчах.

ESL Pro League Season 15 проходит с 9 марта по 10 апреля. Коллективы разыгрывают призовой фонд в размере 823 тысяч долларов и квоту на BLAST Premier: World Final 2022.