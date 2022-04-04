Киберспорт
Новости
Главная
Киберспорт

Сегодня, 00:20

Natus Vincere вышли в четвертьфинал плей-офф ESL Pro League Season 15

Пьеретта АРКАН
Читать «СЭ» в
Natus Vincere.

Российская команда Natus Vincere обыграла состав Heroic из Дании в группе D на ESL Pro League Season 15 по CS:GO. Матч закончился со счетом 2:0.

Команда победителей заработала слот в четвертьфинале плей-офф турнира и находится на лидирующей позиции в турнирной таблице с 15 очками после пяти матчей.

Сразу за ними Heroic — 12 очков в пяти матчах, замыкает тройку лидеров еще одна команда из Дании — Astralis 9 очков в пяти матчах.

ESL Pro League Season 15 проходит с 9 марта по 10 апреля. Коллективы разыгрывают призовой фонд в размере 823 тысяч долларов и квоту на BLAST Premier: World Final 2022.

0
Читайте также
Он был боссом мирового хоккея почти 30 лет. Теперь ему угрожают санкциями за связи с Россией
Шамиль Тарпищев: «Когда Медведев играл в Америке я вообще не слышал свиста на трибунах»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Следующий аддон для World of Warcraft может получить название Dragonflight
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости