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Сегодня, 12:36

Sony планирует приобрести новые студии

Пьеретта АРКАН
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Sony планирует новые приобретения студий.

Глава PlayStation Джим Райан заявил, что компания планирует новые покупки студий. Ранее, стало известно о приобретении о покупке Bungie, создавшей Destiny, и студии Haven. Сумма сделки оценивается в 3,6 млрд долларов.

По словам Джима Райана, дела у корпорации в последние годы идут хорошо.

«Это касается как оценок игр Sony, так и их финансовых успехов. Что позволяет и дальше масштабно инвестировать в создание контента», — сказал Райан.

В прошлом году компания Sony приобрела пять студий и не планирует останавливаться на достигнутом.

Источник: https://www.videogameschronicle.com/news/jim-ryan-confirms-sony-has-more-studio-acquisitions-planned/
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