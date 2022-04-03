Sony планирует приобрести новые студии

Глава PlayStation Джим Райан заявил, что компания планирует новые покупки студий. Ранее, стало известно о приобретении о покупке Bungie, создавшей Destiny, и студии Haven. Сумма сделки оценивается в 3,6 млрд долларов.

По словам Джима Райана, дела у корпорации в последние годы идут хорошо.

«Это касается как оценок игр Sony, так и их финансовых успехов. Что позволяет и дальше масштабно инвестировать в создание контента», — сказал Райан.

В прошлом году компания Sony приобрела пять студий и не планирует останавливаться на достигнутом.