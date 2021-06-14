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«S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля» выйдет в 2022 году

10:42
Скриншот «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля». Фото Twitter
Скриншот «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля». Фото Twitter

Microsoft на выставке E3 объявила новые подробности одной из самых ожидаемых игр S.T.A.L.K.E.R. 2. Релиз состоится 28 апреля 2022 года.

Также на YouTube был опубликован полноценный трейлер игры, которая получила подзаголовок «Сердце Чернобыля». В видео содержатся геймплейные кадры.

В Steam уже появился предзаказ игры в трех изданиях: обычное (2499 рублей на PC), Deluxe (3199 рублей) и Ultimate (4499 рублей). Для игры понадобится не менее 150 ГБ на жестком диске.

Также были объявлены системные требования для ПК-версии:

Ранее стало известно, что S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет на Xbox Series X и ПК и будет бесплатно доступна подписчикам Xbox Game Pass. Выход версии для PlayStation 5 состоится спустя некоторое время.

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Евгений Козинов все материалы автора
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