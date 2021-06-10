Кейн и Ройс появятся в Fortnite

На этой неделе в популярной игре Fortnite появятся футболисты Харри Кейн и Марко Ройс. Игроки сборных Англии и Германии (соответственно) будут доступны уже 11 июня в магазине в качестве отдельных скинов или в специальном наборе.

На этой неделе стартует чемпионат Европы по футболу. Сборная Англии сыграет в первом матче против Хорватии (13 июня, 16.00), а Германия встретится с Францией (15 июня, 22.00).

Кроме того, 16 июня стартует Кубок Европы по Fortnite.