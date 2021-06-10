Кейн и Ройс появятся в Fortnite
03:13
На этой неделе в популярной игре Fortnite появятся футболисты Харри Кейн и Марко Ройс. Игроки сборных Англии и Германии (соответственно) будут доступны уже 11 июня в магазине в качестве отдельных скинов или в специальном наборе.
На этой неделе стартует чемпионат Европы по футболу. Сборная Англии сыграет в первом матче против Хорватии (13 июня, 16.00), а Германия встретится с Францией (15 июня, 22.00).
Кроме того, 16 июня стартует Кубок Европы по Fortnite.
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