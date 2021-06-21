Команда Дмитрия Алиева поднялась на третье место «Лиги звезд спорта»

Два матча «Лиги звезд спорта» по Counter-Strike: Global Offensive прошли 20 июня.

Вернувшиеся в лигу после долгого перерыва регбисты Rugby Tacklers играли против баскетболистов SU:LE. Счет оказался 16:11 в пользу регбистов. Это позволило Rugby Tacklers не просто укрепиться на втором месте турнирной таблицы, но и серьезно сократить разрыв по очкам с футболистами Strikers — теперь регбистам нужно выиграть всего один матч, чтобы сравняться с лидерами лиги. Это при условии, что у них как раз есть одна игра в запасе.

«У нас есть шансы на победу в лиге, мы будем стараться и отрабатывать заготовки на разных картах, — рассказал капитан регбистов Кирилл Зиновьев. — Постараемся в будущих играх показать что-то классное».

Второй матч дня повлиял на расстановку сил в турнирной таблице. Команда фигуристов Figure Skaters во главе с Дмитрием Алиевым уверенно обошла гимнастов Salto Masters и благодаря этому вышла на третье место в лиге.

«Игра получилась интересная, нам понравилось, да еще и выиграли, поэтому все отлично, — поделился эмоциями в послематчевом интервью представитель FigureSkaters, серебряный призер Олимпийских игр Владимир Морозов. — Будем и дальше стараться выигрывать, надеемся, что подтянутся команды, которые еще мало выступали в лиге».

«Лига звезд спорта» по Counter-Strike: Global Offensive проводится в рамках проекта «Московский киберспорт», организованного Федерацией компьютерного спорта города Москва при поддержке Департамента спорта города Москвы.