Хакерша EMPRESS обвинила издателей в продаже взломанных игр и предрекла мрачное будущее

Известная не только взломанными играми, но и сильными эмоциями хакерша под ником EMPRESS в очередной раз привлекла к себе внимание.

На этот раз она разразилась тирадой о том, что издатели уже не могут как следует убрать защиту из старых игр — и потому начинают продавать взломанные версии. В подтверждение она привела скриншоты и посты с форумов.

EMPRESS предсказала, что в будущем останутся доступными только те игры с Denuvo, которые когда-то были взломаны, а все остальное исчезнет навсегда.

Ранее мы рассказывали о том, как подписчики не оценили игру EMPRESS на пианино.