PS PLUS станет аналогом XBOX GAME PASS ULTIMATE

Как сообщают источники, в июне этого года PlayStation Plus обновится и станет аналогом Xbox Game PASS. Новый сервис будет сочетать элементы Playstation Now и Playstation PLUS.

При оформлении самой дорогой подписки пользователей ждет более чем 700 игровых проектов.

Ну данный момент Xbox Game Pass предлагает доступ более чем к 400 играм. Но в PlayStation Plus теперь войдет и PS Now, так что, скорее всего, разница в 300 игр — отсюда. Однако пока неизвестно, какие игры будут представлены. Планируется много проектов и с PS One, PS2, PS3, а также PSP.

Поэтапный запуск начнется с июня 2022 года. О доступности в России, в том числе из-за санкций, пока неизвестно.