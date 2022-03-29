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29 марта, 17:11

PS PLUS станет аналогом XBOX GAME PASS ULTIMATE

Пьеретта АРКАН
Читать «СЭ» в
PS PLUS станет аналогом XBOX GAME PASS ULTIMATE.

Как сообщают источники, в июне этого года PlayStation Plus обновится и станет аналогом Xbox Game PASS. Новый сервис будет сочетать элементы Playstation Now и Playstation PLUS.

При оформлении самой дорогой подписки пользователей ждет более чем 700 игровых проектов.

Ну данный момент Xbox Game Pass предлагает доступ более чем к 400 играм. Но в PlayStation Plus теперь войдет и PS Now, так что, скорее всего, разница в 300 игр — отсюда. Однако пока неизвестно, какие игры будут представлены. Планируется много проектов и с PS One, PS2, PS3, а также PSP.

Поэтапный запуск начнется с июня 2022 года. О доступности в России, в том числе из-за санкций, пока неизвестно.

Источник: https://droider.ru/post/ps-plus-obnovitsya-v-iyune-i-stanet-analogom-xbox-game-pass-ultimate-s-700-igrami-29-03-2022/
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