Стримерша купила акции Blizzard почти на 2 миллиона долларов

Популярная стримерша на платформе Twitch под Кейтлин Amouranth Сирагуса купила акции Activision Blizzard почти на 2 миллиона долларов.

Как рассказала Сирагуса, она планирует заработать примерно 20 процентов на росте акций. Видимо, она имеет ввиду прогнозы аналитиков после завершения сделки между Activision Blizzard и Microsoft летом 2023 года.

Amouranth завоевала большую популярность в 2021 году благодаря трансляциям из бассейнов и другому откровенному контенту. Девушка зарабатывает с помощью канала на YouTube, где примеряет одежду, на стримах же либо общается, либо проводит ASMR-сеансы.