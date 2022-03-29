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29 марта, 17:22

Стримерша купила акции Blizzard почти на 2 миллиона долларов

Пьеретта АРКАН
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Стримерша купила акции Blizzard почти на 2 миллиона долларов.

Популярная стримерша на платформе Twitch под Кейтлин Amouranth Сирагуса купила акции Activision Blizzard почти на 2 миллиона долларов.

Как рассказала Сирагуса, она планирует заработать примерно 20 процентов на росте акций. Видимо, она имеет ввиду прогнозы аналитиков после завершения сделки между Activision Blizzard и Microsoft летом 2023 года.

Amouranth завоевала большую популярность в 2021 году благодаря трансляциям из бассейнов и другому откровенному контенту. Девушка зарабатывает с помощью канала на YouTube, где примеряет одежду, на стримах же либо общается, либо проводит ASMR-сеансы.

Источник: https://gamerant.com/amouranth-buys-activision-blizzard-stock-why/
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