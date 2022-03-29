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Call of Duty: Vanguard предоставит бесплатный доступ к мультиплееру на две недели

Пьеретта АРКАН
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Call of Duty: Vanguard предоставит бесплатный доступ к мультиплееру на две недели.

Во вторник, 29 марта, в своем официальном блоге разработчики Call of Duty: Vanguard сообщили о двухнедельном бесплатном доступе к мультиплееру в игре — с 30 марта по 13 апреля. Игроки получат доступ к картам из второго сезона и к режиму захвата в Альпах.

Call of Duty: Vanguard — это шутера от первого лица, 18-я в серии Call of Duty. Игра сделана в сеттинге Второй мировой войны. События и герои Vanguard вымышлены, однако при написании сценария авторы опирались на биографии реальных солдат.

Источник: https://www.callofduty.com/blog/2022/03/call-of-duty-vanguard-season-two-free-access-multiplayer-maps
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