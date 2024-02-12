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12 февраля, 20:00

Помимо «Смуты»: российским разработчикам вновь дадут денег на создание игр

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Game Art Pioneers

Институт развития интернета снова запустил национальный конкурс для создателей контента. На этот раз подать заявку могут не только разработчики видеоигр, но и блогеры, создатели видео и даже авторы аудиосериалов.

Смута. Демо-версия вместо релиза — российская ролевая игра «Смута» была перенесена

Подать заявку будет можно до 1 марта. При этом стоит быть внимательным — ИРИ известен строгим отношением и большим количеством требований к тем, кто ищет финансирования. Ранее благодаря ИРИ стала возможна разработка таких проектов, как «Смута», DISTORTION и «Спарта». Большая их часть до сих пор находится в разработке, что неудивительно — создаются игры небыстро.

Источник: DTF
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