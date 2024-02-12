Помимо «Смуты»: российским разработчикам вновь дадут денег на создание игр

Институт развития интернета снова запустил национальный конкурс для создателей контента. На этот раз подать заявку могут не только разработчики видеоигр, но и блогеры, создатели видео и даже авторы аудиосериалов.

Подать заявку будет можно до 1 марта. При этом стоит быть внимательным — ИРИ известен строгим отношением и большим количеством требований к тем, кто ищет финансирования. Ранее благодаря ИРИ стала возможна разработка таких проектов, как «Смута», DISTORTION и «Спарта». Большая их часть до сих пор находится в разработке, что неудивительно — создаются игры небыстро.