Игра о самарской шаверме появилась в Steam — уже можно поиграть в демо

В Steam появилась демо-версия необычной визуальной новеллы от российского разработчика. Сюжет «Страха и ненависти в самарской шавушной» расскажет об опасностях белого соуса, причинах ора на ночных улицах и тайнах элитных шаурмешных Самары.

Описание прекрасно укладывается в список жанров, который выставил автор: «треш, комедия, ужасы, триллер, боди-хоррор». В демо-версии доступны три эпизода, дата выхода полной версии пока неизвестна.