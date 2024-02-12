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12 февраля, 19:15

Игра о самарской шаверме появилась в Steam — уже можно поиграть в демо

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото SHAWAVERSE

В Steam появилась демо-версия необычной визуальной новеллы от российского разработчика. Сюжет «Страха и ненависти в самарской шавушной» расскажет об опасностях белого соуса, причинах ора на ночных улицах и тайнах элитных шаурмешных Самары.

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Описание прекрасно укладывается в список жанров, который выставил автор: «треш, комедия, ужасы, триллер, боди-хоррор». В демо-версии доступны три эпизода, дата выхода полной версии пока неизвестна.

Источник: Steam
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