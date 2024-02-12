«Игра не стоит своих денег» — новый блокбастер Ubisoft разочаровывает игроков

Разрабатывающийся уже много лет экшен Skull and Bones от Ubisoft приближается к дате своего релиза, но первые впечатления оставляют желать лучшего.

Многие участники бета-тестирования замечают, что игра просто не стоит 70 долларов, которые за нее просят — не хватает внимания к деталям, а недостатки бросаются в глаза. Даже корабли и флаги работают не совсем так, как нужно — первые словно скользят по воде, а вторые развеваются нереалистично.

Выйдет Skull and Bones уже 16 февраля.