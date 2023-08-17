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Найдена актриса на роль Эбби из Last of Us 2 — в сериале ее сыграет Шеннон Берри

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Шеннон Берри/Эбби из Last of Us 2.
Фото Last of Us 2

В интервью для зарубежного издания The Hollywood Reporter Крейг Мейзин, шоураннер сериала «The Last of Us», дал понять, что уже нашел актрису на роль Эбби — противоречивого персонажа из второй части игры.

Точного имени Крейг не назвал. Официально утвердить актерский состав мешает голливудская забастовка. Но благодаря инсайдерским утечкам можно предположить, кого Мейзин имел ввиду — скорее всего, как считают инсайдеры и фанаты вселенной, речь идет об австралийской актрисе Шеннон Берри.

Кадр из&nbsp;сериала The Last of&nbsp;Us. В чем секрет успеха сериала The Last of Us и на какие еще адаптации видеоигр стоит обратить внимание

Источник: TG-канал PlayStation
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