Diablo 5 выйдет быстрее предыдущей части, но рады этому не все

Марк Ибарра, президент Blizzard Entertaiment, упомянул в твиттере, что Diablo 5 не придется ждать так же долго, как предыдущую часть — то есть больше десятилетия.

Скорее всего это значит, что продолжение самой известной Action-RPG в мире уже находится на ранних стадиях разработки. Впрочем, далеко не все фанаты обрадовались таким новостям.

В комментариях многие указывают на то, что Diablo 4 пока представляет собой печальное зрелище, и разработчикам сперва стоило бы довести до ума четвертую часть, а не запускать в производство новую.