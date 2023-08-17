Русские игры пойдут на экспорт — президент России поручил заняться их продвижением

Спасение отечественного геймдева продолжается — президент РФ Владимир Путин дал задание подготовить ряд предложений по продвижению сделанных в России видеоигр на иностранные рыки.

В частности, речь идет о блоке БРИКС, куда входят, помимо России, еще 4 страны: Бразилия, Индия, Китай и ЮАР.

Вместе с правительством этим займутся сразу две организации — АО «Российский экспортный центр» и «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Дедлайн — 30 сентября.