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1 марта, 13:10

На каких моделях iPhone выйдет iOS 18 — обладатели iPhone 11 могут расслабиться

Владислав Шалганов
Корреспондент
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iPhone 15.
Фото Apple

Инсайдеры рассказали, какие смартфоны от Apple получат новое обновление iOS.

Так, 18-ю версию iOS смогут установить обладатели всех современных линеек — от iPhone 15 Pro Max до младших версий iPhone 11. Касается это и iPhone XS, XS Max, iPhone XR, iPhone SE 2.

Не обновятся модели старше iPhone XS. Не получат обновления до iPadOS 18 10,5-дюймовые модели iPad Pro 1-го поколения и 12,9-дюймовые модели iPad Pro 2-го поколения, которые Apple выпустила в 2017-м.

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