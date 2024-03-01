На каких моделях iPhone выйдет iOS 18 — обладатели iPhone 11 могут расслабиться

Инсайдеры рассказали, какие смартфоны от Apple получат новое обновление iOS.

Так, 18-ю версию iOS смогут установить обладатели всех современных линеек — от iPhone 15 Pro Max до младших версий iPhone 11. Касается это и iPhone XS, XS Max, iPhone XR, iPhone SE 2.

Не обновятся модели старше iPhone XS. Не получат обновления до iPadOS 18 10,5-дюймовые модели iPad Pro 1-го поколения и 12,9-дюймовые модели iPad Pro 2-го поколения, которые Apple выпустила в 2017-м.