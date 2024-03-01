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1 марта, 17:45

Мошенники переименовывают свои игры в Helldivers 2 — как не потерять деньги или аккаунт Steam

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Helldivers 2.
Фото Arrowhead Game

Предприимчивые мошенники в Steam переименовывают свои игры в Helldivers 2, чтобы поймать невнимательных геймеров.

Steam.
Фото Valve

Чтобы избежать подобного, обязательно проверьте описание игры — разработчики таких «обманок» меняют скриншоты, название и обложку игры, но оставляют без изменений описание своих проектов.

Valve оперативно борется с мошенниками, но не исключено, что такие могут появиться в будущем.

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