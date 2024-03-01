Мошенники переименовывают свои игры в Helldivers 2 — как не потерять деньги или аккаунт Steam

Предприимчивые мошенники в Steam переименовывают свои игры в Helldivers 2, чтобы поймать невнимательных геймеров.

Steam. Фото Valve

Чтобы избежать подобного, обязательно проверьте описание игры — разработчики таких «обманок» меняют скриншоты, название и обложку игры, но оставляют без изменений описание своих проектов.

Valve оперативно борется с мошенниками, но не исключено, что такие могут появиться в будущем.