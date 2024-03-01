В России запретили популяризацию VPN-сервисов — что ждет нарушителей

Запрет на рекламу или популяризацию средств обхода блокировок, к которым относятся VPN-сервисы, вступает в силу с 1 марта.

Как напомнили в РКН, в соответствии с законодательством в России запрещена работа средств обхода блокировок доступа к противоправным материалам.

VPN-сервисы относятся к средствам обхода блокировок, если:

— не подключены к федеральной государственной информационной системе, где содержится перечень заблокированных в РФ ресурсов;

— не подключены к техническим средствам противодействия угрозам, а также если их использование в целом позволяет получить доступ к заблокированным сайтам.

Роскомнадзор регулярно обновляет перечень VPN, работающих в России, и ограничивает работу сервисов, которые нарушают законодательство.