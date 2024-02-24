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24 февраля, 22:25

Mortal Kombat 1 станет бесплатной, но не навсегда

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Mortal Kombat 1.
Фото NetherRealm Studios

С 7 по 10 марта в Mortal Kombat 1 можно будет поиграть бесплатно. Акция распространяется почти на все платформы — не у дел в очередной раз остались игроки с портом для Nintendo Switch. Бесплатная версия откроет доступ ко всем мультиплеерным режимам и первым двум главам сюжета.

Mortal Kombat 1. Игроки в Mortal Kombat 1 с ПК, PS5 и Xbox смогут поиграть вместе

В этот же период выйдет крупное обновление, которое добавит кроссплей между этими же платформами и откроет доступ к Миротворцу для обладателей DLC.

Источник: TG-канал
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