Mortal Kombat 1 станет бесплатной, но не навсегда

С 7 по 10 марта в Mortal Kombat 1 можно будет поиграть бесплатно. Акция распространяется почти на все платформы — не у дел в очередной раз остались игроки с портом для Nintendo Switch. Бесплатная версия откроет доступ ко всем мультиплеерным режимам и первым двум главам сюжета.

В этот же период выйдет крупное обновление, которое добавит кроссплей между этими же платформами и откроет доступ к Миротворцу для обладателей DLC.