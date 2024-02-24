YouTube скоро изменится — понравится не всем

YouTube тестирует новую версию интерфейса. Если она станет основной, то больше всего известный видеосервис начнет напоминать Twitch — комментарии уедут вправо, а основное внимание станет уделяться рекомендациям, которые расположатся сразу под видео. Кроме того, менее заметной станет и информация о видео — от названия до счетчиков лайков и просмотров.

Фото YouTube

Нечего и говорить, что огромное количество пользователей оценило нововведения не лучшим образом. Но это далеко не всегда переубеждает большие корпорации.