Мододелы преобразили Cyberpunk 2077 — теперь игру не отличить от реальности

Пользовательские модификации творят чудеса — Cyberpunk 2077 теперь легко можно спутать с реальной жизнью.

Cyberpunk 2077. Фото CD PROJEKT RED

Мододелы с канала NextGen Dreams превратили Cyberpunk 2077 в настоящую «конфетку». Энтузиасты обновили систему трассировки лучей, выкрутили графику до 8К и обновили модели автомобилей.

Чтобы поиграть в игру с такими настройками, понадобится очень мощный компьютер, на борту которого будет RTX 4090.