На Android вышла бесплатная выживалка про зомби с крутой графикой

В Google Play появилась новая бесплатная постапокалиптическая игра CrisisX — Your Last Survival.

Действия CrisisX — Your Last Survival разворачиваются в мире, где за несколько дней вспышка вируса уничтожила большую часть населения планеты. Игрокам придется исследовать мир, искать ресурсы, необходимые для выживания, охотиться, строить убежище и убивать восставших мертвецов.

CrisisX — Your Last Survival. Фото HunterGame

У проекта отличная графика, поэтому для комфортной игры потребуется 6 ГБ оперативной памяти и 30 ГБ места. Пока что игра находится в раннем доступе и доступна не во всех регионах. Однако, ее можно скачать в обход Google Play.