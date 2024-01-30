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Сегодня, 19:25

На Android вышла бесплатная выживалка про зомби с крутой графикой

Владислав Шалганов
Корреспондент
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CrisisX — Your Last Survival.
Фото HunterGame

В Google Play появилась новая бесплатная постапокалиптическая игра CrisisX — Your Last Survival.

Действия CrisisX — Your Last Survival разворачиваются в мире, где за несколько дней вспышка вируса уничтожила большую часть населения планеты. Игрокам придется исследовать мир, искать ресурсы, необходимые для выживания, охотиться, строить убежище и убивать восставших мертвецов.

CrisisX — Your Last Survival.
Фото HunterGame

У проекта отличная графика, поэтому для комфортной игры потребуется 6 ГБ оперативной памяти и 30 ГБ места. Пока что игра находится в раннем доступе и доступна не во всех регионах. Однако, ее можно скачать в обход Google Play.

CrisisX — Your Last Survival.
Фото HunterGame
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