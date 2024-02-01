Death Stranding 2, Metro: Awakening и другие новинки — что показали на State of Play

В ночь с 31 января на 1 февраля японская корпорация Sony провела презентацию State of Play — и показала на ней немало интересного.

Death Stranding 2 — продолжение «симулятора курьера» от гениального Хидео Кодзимы, теперь еще сильнее напоминающее аниме. Кроме того, стало известно что после нее Кодзима снова вернется к шпионским играм.

Metro: Awakening — VR-спин-офф серии Metro для комплекта PSVR 2, который выйдет на PS5 и ПК. Занимается им отдельная студия, а 4A, предположительно, работает над следующей полноценной игрой.

Legendary Tales — еще одна VR-игра для PSVR 2 в жанре фентезийного экшена, позиционирующаяся как «новое поколение».

Ремейк Silent Hill 2 — переиздание классической серии, пока что выходящее только на PS5.

Вместе с анонсом на консоли вышла небольшая новая бесплатная игра Silent Hill: The Short Message.

Until Dawn — переиздание хоррора 2015 года, которое теперь посетит и ПК.

Judas — новая фантастическая игра от Кена Левина, «отца» серии Bioshock.

Dragon's Dogma 2 — продолжение необычной японской ролевой игры.

Stellar Blade — пока что эксклюзивный для PlayStation экшен с героиней-фотомоделью.

Rise of the Ronin — историческая игра в открытом мире от авторов серий Nioh и Ninja Gaiden.

Sonic X Shadow Generations — новая часть знаменитой франшизы про синего ежа, которая выйдет на всех платформах.

Dave the Diver — прошлогодняя игра про ныряльщика не просто выйдет на PS5 и PS4, но и получит бесплатное DLC про... Годзиллу.

Helldivers 2 — кооперативный экшен, который выйдет уже 8 февраля.

Zenless Zone Zero — новая игра от авторов Genshin Impact появится и на PlayStation 5.

V Rising — ролевой «выживач» про вампира, напоминающий о серии Diablo.

Foamstars — выходящий менее чем через неделю эксклюзивный онлайн-экшен показал трейлер, посвященный сезонам.