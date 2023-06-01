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Гунина — о приходе в HellRaisers: «Первое мое решение, что мы не подписываем Ghostik и SoNNeikO»

Алина Савинова
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Директор по стратегическому развитию 9 Pandas Мария Inverno Гунина рассказала, какое первое решение приняла в HellRaisers.

«Первое мое решение, когда я пришла в HR, было таким: мы не подписываем Ghostik и SoNNeikO. Это были мои первые важнейшие решения. RAMZES666 мы обсуждали, когда было первая операция с составом. С ним говорил Леша, и ему показалось, что Рома не сильно хочет. У Ромы были опасения, связанные со мной. Тогда мы друг другу не подошли, уже в Лиме мы понимали, что у нас остается очень мало времени до закрытия трансферного окна. У нас были разные мысли, разные рассуждения, мы тогда играли с V-Tune, еще до анонса кика Daxak. И снова Леша поговорил с Ромой, и в этот раз все сработало», — цитирует Гунину Metaratings.ru.

Гунина заняла должность спортивного директора HellRaisers 5 декабря 2021 года. За последние 3 месяца HR сыграли в 29 матчах, в 19 из которых одержали победы.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/gunina-o-prikhode-v-hr-pervoe-moyo-reshenie-chto-my-ne-podpisyvaem-ghostik-i-sonneiko-255567/
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