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Сегодня, 19:16

Ax1Le рассказал о подготовке к IEM Dallas-2023

Алина Савинова
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Профессиональный игрок состава Cloud9 по CS:GO Сергей Ax1Le Рыхторов ответил на вопрос о подготовке к IEM Dallas-2023.

«Отдохнули буквально несколько дней, потом собрались на буткемп и усердно тренировались. В целом пока не особо понятно, как мы готовы. Бывали неудачные дни во время тренировок, но, думаю, мы должны показать хороший результат, так как много над чем поработали», — цитирует Рыхторова Metaratings.ru.

Турнир проходит с 29 мая по 4 июня. Его призовой фонд составляет 250 тысяч долларов. Кроме того, победитель получит путевку на IEM Cologne 2023.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/ax1le-ne-osobo-ponyatno-kak-my-gotovy-254974/
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