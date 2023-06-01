Гунина — о конфликте с Волочаем: «v1lat, видимо, по кайфу буллить людей»

Директор по стратегическому развитию 9 Pandas Мария Inverno Гунина прокомментировала конфликт с сооснователем студии Maincast Виталием v1lat Волочаем.

«Я считаю, что некорректно нападать на слабого. С чего начался наш биф с v1lat? С того, что когда у меня было 200 подписчиков, а у него 200 тысяч, он начал меня поносить в своих соцсетях. Для меня такой формат поведения неприемлем. Одно дело вступать в конфронтацию с равным тебе, а другое дело, когда ты буллишь на 200 тысяч какого-то ноунейма. Я явно не буду этим заниматься. Если я с кем-то вступаю в публичный биф, то это известный человек. v1lat, видимо, по кайфу брать на себя такую ответственность и буллить людей. Если есть конфронтация с моей стороны, то речь идет о человеке равном или обладающим ещё большим ресурсом, чем я», — цитирует Гунину Metaratings.ru.

Гунина заняла должность спортивного директора HellRaisers 5 декабря 2021 года. За последние 3 месяца HR сыграли в 29 матчах, в 19 из которых одержали победы.