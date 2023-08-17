Девушки из игр вышли на подиум — нейросеть показала Йеннифэр и Аду Вонг в образе моделей

Как правило, девушки из видеоигр не очень похожи на топ-моделей. И речь не обязательно идет о внешности — частенько они облечены в броню, форму или другую экипировку. Но благодаря нейросетям мы можем представить, как бы воительницы и шпионки выглядели на подиуме.

2В из Nier: Automata.

Вай из League of Legends.

Лилит из Borderlands.

Джейд из Mortal Kombat.

Тифа из Final Fantasy.

Джинкс из League of Legends.

Цири из Witcher 3.