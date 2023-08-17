Девушки из игр вышли на подиум — нейросеть показала Йеннифэр и Аду Вонг в образе моделей
Как правило, девушки из видеоигр не очень похожи на топ-моделей. И речь не обязательно идет о внешности — частенько они облечены в броню, форму или другую экипировку. Но благодаря нейросетям мы можем представить, как бы воительницы и шпионки выглядели на подиуме.
2В из Nier: Automata.
Вай из League of Legends.
Лилит из Borderlands.
Джейд из Mortal Kombat.
Тифа из Final Fantasy.
Джинкс из League of Legends.
Цири из Witcher 3.
Трисс из Witcher 2 и 3.
Источник: TG-канал Epic Game Store
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