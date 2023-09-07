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И это игра 2023 года? Российский стример раскритиковал Starfield за нелепые анимации

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Starfield.
Фото Bethesda Softworks

Популярный игровой блоггер WELOVEGAMES (Денис Коробков) не оценил анимации в Starfield. И это очень, очень мягко сказано: «Что это такое? Как мне это воспринимать, как D&D? Игра 2023 года!» — негодовал стример.

Впрочем, его можно понять. То, что в этот момент происходило на экране, вызывало именно такие эмоции. Теоретически, там должна была происходить потасовка между охраной и мирными людьми. Но на деле низкокачественные и несогласованные друг с другом анимации местных NPC напоминали разве что постановку сельского театра с вусмерть пьяными актерами.

Стример подчеркнул, что ждал от именитой студии развития в плане «технологий» и «постановки». Что же, многие ждали от Starfield именно этого. Итоговый результат можно наблюдать на видео.

Starfield. Игроки разочаровались в Starfield? Они возвращают деньги за покупку игры в Steam

Источник: ВК-группа стримера
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