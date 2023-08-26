Видеоигры
Новости
Игры
Главная
Видеоигры

Сегодня, 14:01

Белорусский стример задолжал людям около 200 миллионов рублей

Богдан Виноградов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Мелстрой.

Стример Андрей Мелстрой Бурим, известный своими гигантскими донатами другим стримерам, проиграл в казино все имевшиеся у него деньги — и даже, якобы, продал за четыре миллиона канал, который тоже вскоре проиграл.

Мелстрой (Андрей Бурим). Мелстрой хочет постричь стримеров из России налысо — для этого готов потратить 100 миллионов рублей

Впрочем, канал удалось вернуть, а сам Мелстрой принялся рассуждать о том, что должен разным людям около 200 миллионов рублей, но отдавать их станет только в том случае, если «когда-нибудь станет богатым».

Похоже, возможность отправлять миллионы рублей с требованием побриться налысо в понимании стримера богатым его не делает.

Мелстрой родился в Гомеле, репусблика Беларусь. Стал известен своими треш-стримами, издеваясь над девушками в прямом эфире.

Источник: Twitch
8
2
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Гальченюк — в СКА, Ротенберга удалили до конца матча
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
«Ак Барс» урезал зарплату Дамиру Жафярову
СКА отправил Подъяпольского в «Ладу»
«Авангард» подписал Ивана Николишина
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
«Авангард» разгромлен дома, Иван Николишин присоединится к омичам
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Иван Федотов сыграл первый матч за ЦСКА после армии
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Илья Любушкин обменян в «Анахайм»
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
«Салават Юлаев» не зовет легионеров
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Форвард «Лады» Остап Сафин не отказывался от чешского гражданства
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Инсайдеры ошиблись — iPhone 15 Pro не выйдет в золоте
Новости
RSS RSS
Все новости