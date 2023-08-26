Такой балерины из Atomic Heart вы еще не видели — косплеерша из России сделала ее еще сексуальнее
Косплеерша Lady Melamory изобразила балерину-андроида из Atomic Heart в очеловеченном и еще более сексуальном образе — хотя, казалось бы, куда уж больше. Смотрим и наслаждаемся!
Косплей робота-балерины из Atomic Heart.
Фото Lady Melamori
Косплей робота-балерины из Atomic Heart.
Фото Lady Melamori
Косплей робота-балерины из Atomic Heart.
Фото Lady Melamori
Косплей робота-балерины из Atomic Heart.
Фото Lady Melamori
Источник: ВК-группа Lady Melamori Cosplay
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